Проекты благоустройства и охраны окружающей среды поборются за премию Правительства Москвы

Фото: пресс-служба департамента природопользования Москвы
В столице объявили два конкурса: на соискание премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства.
Заявки принимаются до 25 октября, а награждение пройдет в ноябре.
"Премии в области охраны окружающей среды и за лучший проект комплексного благоустройства проводятся ежегодно с 2011 года. Конкурсы направлены на решение вопросов сохранения и развития озелененных территорий города, стимулирование инновационных подходов в области благоустройства, а также поощрение проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных и других профильных вузов, журналистов, которые решают и освещают вопросы охраны окружающей среды", – отметил руководитель департамента природопользования Москвы Антон Кульбачевский.
В этом году к соревнованию за почетное звание лауреата премии Правительства Москвы в области охраны окружающей среды приглашаются СМИ, архитекторы, представители образовательных экологических организаций, крупных корпораций и промышленных предприятий.
Все желающие приглашаются к подаче заявок до 25 октября. Инициативы должны быть реализованы не менее чем за год до даты начала конкурса. Упоминание проекта в СМИ обязательно. Заявки будут рассмотрены комиссией по присуждению премий Правительства Москвы под председательством Антона Кульбачевского. Критерии оценки конкурсных проектов: инновационность, актуальность и эффективность предложенных решений; внимание обратят на вклад проекта в охрану окружающей среды, а также его социальную значимость.
Победители получат вознаграждение в размере 200 000 рублей за первое место и 100 000 рублей – за второе, официальное удостоверение участника, а также нагрудный знак и статуэтку – символ конкурса.
А сразиться на конкурсе лучших проектов комплексного благоустройства природных и озелененных территорий смогут студенты профильных вузов и проектные организации.
Этот конкурс направлен на поиск инновационных и креативных решений в вопросах комплексного благоустройства. Премия вручается ежегодно для поощрения проектных организаций, студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных и других профильных вузов, внесших вклад в благоустройство природных и озелененных территорий.
Для участия необходимо предоставить к рассмотрению нереализованные проекты благоустройства природных территорий столицы, разработанные в 2018 или 2019 годах. Представленные работы рассмотрит экспертный совет при департаменте природопользования. Среди критериев отбора в этом году – оригинальность предложения, владение технологиями сохранения биоразнообразия, понимание перспектив градостроительного развития Москвы, экологическая обоснованность.
Победители получат дипломы и денежные премии размером 70 и 100 тысяч рублей, а всем остальным конкурсантам предоставят сертификаты участника.
Правительство Москвы приглашает всех желающих представить свои инициативы. Ознакомиться с подробными условиями конкурса и скачать форму заявки участника можно по ссылкам: премия Правительства Москвы в области охраны окружающей среды и премия Правительства Москвы за лучший проект комплексного благоустройства.
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