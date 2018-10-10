Дом художников на Волхонке признали выявленным объектом культурного наследия

Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Трехэтажный доходный дом конца XVIII – начала XIX века на Волхонке признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Здание построили в 1780-е годы как двухэтажный флигель городской усадьбы Алексея Нарышкина (1742–1800). Архитектором проекта стал Елизвой Назаров, работавший в стиле классицизма.
В XIX веке бывший флигель перестроили по проекту архитектора Михаила Никифорова, у здания появился третий этаж. Квартиры в доме сдавали в наем. Сейчас фасад дома сохраняет архитектурное оформление 1879 года в стиле эклектики.
В разные годы квартиры в доме снимали живописец и портретист Василий Тропинин, передвижник Владимир Маковский и другие художники. Среди них Николай Третьяков, Валентин Серов и Михаил Нестеров.
Также арендатором был художник, музеевед, один из руководителей Третьяковской галереи Илья Остроухов. В 1888 году он выкупил все помещения на третьем этаже. На рубеже веков на третьем этаже жил и работал художник, реставратор Марк Юхневич.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: