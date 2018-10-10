Дом художников на Волхонке признали выявленным объектом культурного наследия

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Трехэтажный доходный дом конца XVIII – начала XIX века на Волхонке признали выявленным объектом культурного наследия, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание построили в 1780-е годы как двухэтажный флигель городской усадьбы Алексея Нарышкина (1742–1800). Архитектором проекта стал Елизвой Назаров, работавший в стиле классицизма.

В XIX веке бывший флигель перестроили по проекту архитектора Михаила Никифорова, у здания появился третий этаж. Квартиры в доме сдавали в наем. Сейчас фасад дома сохраняет архитектурное оформление 1879 года в стиле эклектики.

В разные годы квартиры в доме снимали живописец и портретист Василий Тропинин, передвижник Владимир Маковский и другие художники. Среди них Николай Третьяков, Валентин Серов и Михаил Нестеров.

Также арендатором был художник, музеевед, один из руководителей Третьяковской галереи Илья Остроухов. В 1888 году он выкупил все помещения на третьем этаже. На рубеже веков на третьем этаже жил и работал художник, реставратор Марк Юхневич.