Московский Кремль закроют для посетителей 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Посетители не смогут попасть в Кремль 11 сентября, сообщает ТАСС.

"В связи с переносом даты проведения государственного мероприятия допуск посетителей на территорию Кремля 11 сентября осуществляться не будет", – уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.

Кроме того, не состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.

Ранее сообщалось, что 11 сентября Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами и вручит им государственные награды победителей Олимпийских игр в Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что церемония состоится в Екатерининском зале.

В этот же день Владимир Путин встретится в Кремле с Сергеем Собяниным. После встречи глава государства выступит на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню города, в парке "Зарядье".

