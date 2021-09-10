Московский Кремль закроют для посетителей 11 сентября

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Посетители не смогут попасть в Кремль 11 сентября, сообщает ТАСС.
"В связи с переносом даты проведения государственного мероприятия допуск посетителей на территорию Кремля 11 сентября осуществляться не будет", – уточнили в отделе по связям с прессой и общественностью ФСО РФ.
Кроме того, не состоится церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка.
Ранее сообщалось, что 11 сентября Владимир Путин встретится в Кремле с российскими спортсменами-олимпийцами и вручит им государственные награды победителей Олимпийских игр в Токио. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что церемония состоится в Екатерининском зале.
В этот же день Владимир Путин встретится в Кремле с Сергеем Собяниным. После встречи глава государства выступит на праздничном мероприятии, приуроченном ко Дню города, в парке "Зарядье".
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