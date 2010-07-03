Стартовал краудсорсинг-проект "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Краудсорсинг-проект "Электронный дом" запущен на площадке crowd.mos.ru. Он будет работать до 20 сентября, говорится на портале мэра и правительства столицы.

Москвичам предлагают высказать свои идеи по созданию городского портала и приложения для управления домом.

"Мы хотим создать единый, эффективный инструмент взаимодействия всех, кто обеспечивает комфортное проживание в доме", – рассказал руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

По итогам краудсорсинг-проекта наиболее популярные идеи город осуществит в рамках сайта и приложения "Электронный дом". Предложить идеи можно до 14 сентября, присоединиться к обсуждению – до 19 сентября включительно.

Осенью 2017 жители многоэтажных домов и управляющие компании рассказали о сложностях, возникающих при проведении общих собраний собственников. Для того, чтобы решить элементарные вопросы или принять важные решения о судьбе дома, подъезда, двора, сейчас необходимо пройти затратную и юридически громоздкую процедуру общего собрания, а современные технологии позволяют облегчить этот процесс. Предложения по разработке бесплатного сервиса в течение нескольких месяцев собирали и обобщали в комиссии по вопросам ЖКХ, капитальному ремонту и местному самоуправлению. Так возникла идея проекта "Электронный дом".

Уже сейчас сервис позволяет проводить онлайн-опросы среди соседей, общие собрания собственников жилья в электронном виде, рассылать информационные оповещения по электронной почте или СМС. К преимуществам сервиса относятся экономия времени, оперативность информации, учет каждого голоса, а также наличие оповещений.

