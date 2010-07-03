Три новых местообитания краснокнижного гриба обнаружены в Подмосковье

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Фото: Минэкологии
На территории Московской области обнаружены три новых местообитания краснокнижного гриба млечника древесинного. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу регионального министерства экологии и природопользования.
Редкие грибы обнаружили специалисты природоохранного фонда "Верховье" в Сергиево-Посадском городском округе и в Клину. До внесения его в Красную книгу данный вид гриба был найден только в Одинцове и Черноголовке.
"Название грибу дали из-за выделяющегося на разрезе молочка, которое на воздухе приобретает розоватый оттенок. Древесинный – потому что темные, насыщенно-коричневые, бархатистые шляпка и ножка напоминают по цвету древесину", – пояснили в пресс-службе.
Отмечается, что данный вид гриба считается съедобным, однако он имеет охранный статус, поэтому собирать его запрещено. Грибников просят не срезать млечник, а при его нахождении обратиться в Минэкологии или в фонд "Верховье".
Ранее специалисты Роскачества рассказали, как правильно выбирать места для сбора грибов. У многих съедобных грибов есть ядовитые двойники, так что любой найденный гриб надо внимательно осмотреть. Обращать внимание стоит на окраску и размеры плодового тела. Также имеет смысл приглядываться к пленочке под шляпкой: с возрастом от нее может оставаться поясок на ножке и бахрома на краях шляпки.
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