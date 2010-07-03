День карьеры пройдет в "Технограде" 11 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице в инновационно-образовательном комплексе "Техноград" в среду, 11 сентября, состоится День карьеры. Для посетителей подготовили встречи с отраслевыми специалистами и представителями известной международной компании. Гостям расскажут о навыках, востребованных на рынке труда, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексея Фурсина, На площадке "Технограда" формируется платформа для обмена целевой информацией между потенциальными соискателями и работодателями.

"Так, в рамках проходящего Дня карьеры посетители комплекса могут очно пообщаться с представителями крупных компаний, пройти собеседования и понять, насколько их компетенции соответствуют современным требованиям рынка труда. Кроме того, это еще и реальная возможность сменить профессию", – приводятся в сообщении слова Фурсина.

В комплексе представлены инновационные образовательные программы более чем по 40 востребованным профессиям. Это креативные индустрии, услуги для населения, цифровые технологии, инфраструктура города, промышленность, предпринимательство и социальные навыки.

При обучении применяют около трех тысяч единиц оборудования.

Ранее сообщалось, что за год "Техноград" посетило уже более 203 тысяч человек. Гости "Технограда" участвовали в обзорных экскурсиях, познавательных мастер-классах и профориентационных программах, обращались за консультациями в центр развития карьеры, а также осваивали новые профессии и проходили курсы повышения квалификации.

За время работы комплекса удостоверения государственного образца о повышении квалификации и сертификаты о переподготовке получили более 41 тысячи человек.

"Техноград" открылся на территории "Парка знаний" на ВДНХ в сентябре 2018 года. Его площадь составляет 25,6 тысячи квадратных метров.

На обучение с нуля уходит несколько месяцев, повысить квалификацию или пройти переподготовку можно за несколько недель. По окончании курса москвичи получают документы государственного образца. Помимо этого, в образовательном комплексе можно узнать больше о разных профессиях, послушать лекции, принять участие в тренингах или мастер-классах.