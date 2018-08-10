"Московскими врачами" с 1 сентября смогут стать медики еще трех специальностей

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Перечень медицинских специальностей, представителям которых могут получить почетный статус "московский врач", снова расширится. С 1 сентября этот статус начнут присваивать фтизиатрам, детским хирургам и неонатологам, то есть педиатрам, которые специализируются на лечении новорожденных детей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам главы столичного департамента здравоохранения Алексея Хрипуна, статус "московский врач" − "пример для коллег, а также ответственность перед пациентами". Он также отметил, что все кандидаты сдают сложные экзамены, причем успешно пройти их может примерно каждый пятый. "Совсем скоро статус начнут присваивать представителям 23 специальностей. Мы будем расширять этот список, включая в него докторов всех основных клинических направлений", − рассказал Хрипун. В настоящее время в поликлиниках и стационарах Депздрава работают 332 специалиста со статусом "московский врач", уточнил глава ведомства.

Отмечается, что фтизиатры смогут пройти оценочные процедуры на базе Российской медицинской академии последипломного образования, а специалисты в области детской хирургии и неонатологии − на базе Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова.

Для получения почетного статуса врачам необходимо иметь сертификат или свидетельство об аккредитации специалиста и работать по специальности не менее пяти лет. Каждый претендент также проходит добровольные оценочные процедуры. Статус присваивают на пятилетний срок, а его обладатели ежемесячно получат надбавку к зарплате в размере 15 тысяч рублей.

Если в мае "московскими врачами" могли стать представители 15 специальностей, то к июлю этот список расширили до 17 специальностей.