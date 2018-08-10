Концерты, лекции и мастер-классы подготовили в столице ко Дню Государственного флага РФ

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная

Ко Дню Государственного флага РФ, который отмечают 22 августа, для москвичей подготовили обширную праздничную программу. В ней войдут около 250 концертов, лекций, выставок и мастер-классов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В бесплатных мероприятиях будут участвовать 17 столичных парков, 149 библиотек и культурных центров столицы.

В частности, посетители парка Победы на Поклонной горе 22 августа смогут полюбоваться конными разъездами в исполнении Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Всем желающим также предложат собрать гигантскую мозаику в цветах российского триколора и запустить в небо белые, синие и красные воздушные шары.

Для гостей Бабушкинского парка подготовили концерт с выступлением фольклорных ансамблей и мастер-класс по изготовлению птиц и цветов из бумаги белого, синего и красного цветов.



В Перовском парке в День Государственного флага можно будет изготовить авиамодели в технике оригами и послушать лекцию про флаги и вымпелы разных родов войск. А посетителей сада "Эрмитаж" пригласят посадить клумбу из бумажных цветов: белых, синих и красных.

Помимо этого, 22 августа в парках, культурных центрах и библиотеках города состоятся лекции по геральдике. Например, в "Зарядье" познакомят с историей одного из символов России − двуглавого орла. Узнать много интересных фактов из истории отечественной геральдики также можно будет в лектории в саду имени Баумана.

В Доме культуры "Десна" в ТиНАО пройдет выставка картин с изображением флага и герба России, а в культурном центре "Салют" на северо-западе столицы состоится конкурс "Открытый микрофон". В рамках этого конкурса каждый сможет прочитать стихи собственного сочинения на тему государственных символов России.