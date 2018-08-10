Концерты, лекции и мастер-классы подготовили в столице ко Дню Государственного флага РФ

Фото: портал Москва 24/Юлия Накошная
Ко Дню Государственного флага РФ, который отмечают 22 августа, для москвичей подготовили обширную праздничную программу. В ней войдут около 250 концертов, лекций, выставок и мастер-классов, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В бесплатных мероприятиях будут участвовать 17 столичных парков, 149 библиотек и культурных центров столицы.
В частности, посетители парка Победы на Поклонной горе 22 августа смогут полюбоваться конными разъездами в исполнении Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды. Всем желающим также предложат собрать гигантскую мозаику в цветах российского триколора и запустить в небо белые, синие и красные воздушные шары.
Для гостей Бабушкинского парка подготовили концерт с выступлением фольклорных ансамблей и мастер-класс по изготовлению птиц и цветов из бумаги белого, синего и красного цветов.
В Перовском парке в День Государственного флага можно будет изготовить авиамодели в технике оригами и послушать лекцию про флаги и вымпелы разных родов войск. А посетителей сада "Эрмитаж" пригласят посадить клумбу из бумажных цветов: белых, синих и красных.
Помимо этого, 22 августа в парках, культурных центрах и библиотеках города состоятся лекции по геральдике. Например, в "Зарядье" познакомят с историей одного из символов России − двуглавого орла. Узнать много интересных фактов из истории отечественной геральдики также можно будет в лектории в саду имени Баумана.
В Доме культуры "Десна" в ТиНАО пройдет выставка картин с изображением флага и герба России, а в культурном центре "Салют" на северо-западе столицы состоится конкурс "Открытый микрофон". В рамках этого конкурса каждый сможет прочитать стихи собственного сочинения на тему государственных символов России.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: