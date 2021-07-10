Роман Романенко побывал в гостях у новоселов по программе "Реновация"

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Депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко осмотрел жилой дом, который сдали в эксплуатацию по программе реновации в Чертанове Южном.

Новостройка располагается на Варшавском шоссе. Дом рассчитан на 345 квартир.

На данный момент идет поэтапное заселение новых жильцов. В целом его планируют завершить к концу августа 2021 года.

"По тем отзывам, которые я сегодня услышал от жителей, можно заключить, что в целом они довольны результатом. Москвичи получили новое качественное жилье, отвечающее всем современным стандартам", – заявил Романенко.

Парламентарий заявил о важности защиты прав граждан и отметил, что программа реновации является необходимой и для города, и для его жителей.

Он также признал, что в здании есть отдельные недочеты. Новоселы, в частности, отметили недостаток благоустроенных зон и попросили расширить детскую площадку.

В Москве с начала июля ввели в эксплуатацию 10 новостроек по программе реновации. Как рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев, всего в рамках программы в столице построено и введено в эксплуатацию 128 домов.