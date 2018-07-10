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Город

10 июля 2018, 16:57

Скульптуру британского автора Юнуса Сафардиара установили в "Москва-Сити"

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

Скульптуру британского автора Юнуса Сафардиара установили перед башней "Восток" комплекса "Федерация" в деловом центре "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Скульптура состоит из множества бронзовых сфер, которые образуют единое целое, и по своей форме напоминает спустившееся на землю зеркальное облако. По словам автора, этот культурный проект призван показать единство культур и ценностей мира.

Работы Юнуса Сафардиара хранятся в галереях многих стран: в Российской Академии Художеств (Санкт-Петербург), в Boca-Raton Sculpture Park (США), в ABN AMRO Collection (Великобритания), а также у многих знаменитостей, в том числе, в личной коллекции музыканта Пола Маккартни.

В начале строительства Московского делового центра 20 лет назад по заказу заслуженного архитектора России Бориса Тхора, Сафардиар изготовил из высокотехнологичного полимера первый кирпич для церемонии закладки фундамента "Москва-Сити".

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