В Хамовниках ограничили движение перед матчем Хорватия – Англия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В Хамовниках ограничили дорожное движение перед матчем между Хорватией и Англией в рамках полуфинала чемпионата мира.

Ограничения будут действовать с 10 по 11 июля. В это время будут перекрыты улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная и Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта). 10 и 11 закроют съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе стадиона "Лужники" на Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.

По некоторым улицам можно будет проехать, только имея специальное разрешение. В этом списке Абрикосовский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицы Трубецкая), улица Ефремова (от улица Хамовнический Вал до Проектируемого проезда №2309), улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой).

Также разрешение понадобится для проезда по части Погодинской улицы, участкам улиц Савельева и Усачева, Хамовническому Валу, Усачевскому переулку и Фрунзенской набережной. Разрешения автомобилисты могут оформить в префектурах округов.

Помимо этого, в дни матча будут действовать ограничения на стоянку и остановку на части 3-й Фрунзенской, улицах Доватора и Ефремова.

Кроме того, при движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-й Фрунзенской на Комсомольский проспект. Также нельзя проехать по съезду с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.