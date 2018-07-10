В Хамовниках ограничили движение перед матчем Хорватия – Англия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В Хамовниках ограничили дорожное движение перед матчем между Хорватией и Англией в рамках полуфинала чемпионата мира.
Ограничения будут действовать с 10 по 11 июля. В это время будут перекрыты улицы: Лужнецкий проезд, Новодевичья набережная, Ростовская набережная, Саввинская набережная и Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта). 10 и 11 закроют съезды с внутренней стороны Третьего транспортного кольца в районе стадиона "Лужники" на Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект.
По некоторым улицам можно будет проехать, только имея специальное разрешение. В этом списке Абрикосовский переулок, улица Кооперативная (от улицы Усачева до Доватора), Малый Саввинский переулок, Новодевичий проезд, улица 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до улицы Усачева), улица Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с улицы Трубецкая), улица Ефремова (от улица Хамовнический Вал до Проектируемого проезда №2309), улица Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с Трубецкой).
Также разрешение понадобится для проезда по части Погодинской улицы, участкам улиц Савельева и Усачева, Хамовническому Валу, Усачевскому переулку и Фрунзенской набережной. Разрешения автомобилисты могут оформить в префектурах округов.
Помимо этого, в дни матча будут действовать ограничения на стоянку и остановку на части 3-й Фрунзенской, улицах Доватора и Ефремова.
Кроме того, при движении от Фрунзенской набережной закрыт съезд с 3-й Фрунзенской на Комсомольский проспект. Также нельзя проехать по съезду с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.
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