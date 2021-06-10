В Бирюлеве Западном началось расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Булатниковском проезде передали под заселение дом по программе реновации. Об этом рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Новостройку ввели в эксплуатацию в начале этого года. Она расположена по адресу Булатниковский проезд, дом 16Б. В дом начинают уже сейчас переезжать 48 семей из дома 1, корпуса 1, на Булатниковской улице. На территории района Бирюлево Западное это первый переезд по программе реновации", – рассказал он.

В ЮАО еще в пяти районах реализуется программа реновации. Речь идет о Нагатинском Затоне, Чертанове Южном, Даниловском, Москворечье-Сабурове и Нагорном.

"На юге столицы в программу реновации вошли 378 домов, из них 15 – на территории района Бирюлево Западное", – отметил Левкин.

На этапе разработки градостроительной документации находятся два дома, один введен в эксплуатацию, а еще один планируют сдать этой осенью.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в 7 административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что 7 из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.