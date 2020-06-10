В Лосиноостровском районе началось расселение по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В районе Лосиноостровском на северо-востоке столицы началось расселение жильцов в новый дом по программе реновации. Москвичи начали переезжать из старого дома 28, корпуса 1, по Изумрудной улице, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

По словам руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина, новому дому присвоили адрес: улица Изумрудная, дом 24, корпус 1.

"Таким образом, в Москве это уже 50-я новостройка, которая заселяется по программе реновации, и 14-я – в СВАО", – приводятся в материале слова Левкина.

Как отмечается, площадь жилых помещений составляет 6,4 тысячи квадратных метров. В доме 120 квартир, 30 из них однокомнатные, 88 двухкомнатные и две трехкомнатные. Одна из них приспособлена для маломобильных граждан.

В материале говорится, что для наружной отделки здания использованы вентилируемые фасады. Начиная со второго этажа при облицовке стен применены фиброцементные плиты. На первом этаже дома находится Центр по информированию населения.

Ранее стало известно, что жилой дом по программе реновации планируется ввести в эксплуатацию в районе Лианозово в 2021 году. Новый дом возведут на улице Илимской, владении 1–3.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

