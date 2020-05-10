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Москва 24

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Город

10 мая, 21:25

Строительство технопарка запланировано в Братеево

город строительство

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Многофункциональный технопарк построят в Южном административном округе. Возведение комплекса запланировано в Братеево, приводит сайт Стройкомплекса заявление председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии Пятовой.

Отмечается, что Градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая мэром столицы Сергеем Собяниным, на заседании 10 мая одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки.

Речь идет об участке, находящемся по адресу: проектируемый проезд № 5431, улица Братеевская, напротив владения 18, корпус 5.

Пятова уточнила, что выделенный земельный участок в ЮАО свободен от застройки. Общая площадь нового технопарка в городе составит порядка 50 тысяч квадратных метров.

Ранее стало известно, что строительство технопарка в промышленной зоне Руднево начнется в этом году.

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