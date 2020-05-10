В Москве скончались 58 пациентов с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве за сутки скончались 58 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает Оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.

У заболевших был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса за сутки вылечились 2520 человек. На данный момент это рекордный показатель в статистике перенесших болезнь.

Как заявил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, в настоящее время более 1200 пациентов по стране подключено к аппарату искусственной вентиляции легких. Это свидетельствует о сложном течении заболевания.

Всего на сегодняшний день в РФ зафиксировано 198 676 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период установлено 1 827 летальных исходов, из больниц были выписаны 31 916 пациентов с диагностированным COVID-19.