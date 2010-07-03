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14:51

Первые дома по программе реновации в ТиНАО начнут строить летом

город строительство недвижимость реновация

14:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ТиНАО начнут строить первые дома по программе реновации летом текущего года, сообщил руководитель департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

"Всего восемь стартовых площадок утверждено, есть крупные – в поселении Мосрентген – 100 тысяч квадратных метров, в поселке Ватутинки – 150 тысяч квадратных метров", – цитирует Жидкина Агентство "Москва".

Планируется, что на территории ТиНАО реализуют программу реновации жилого фонда до 2025 года.

Как стало известно ранее, в ТиНАО хотят построить около 560 тысяч квадратных метров недвижимости по программе реновации. Предполагается, что будет построено современное, безопасное и энергоэффективное жилье.

В домах по программе реновации новые квартиры будут иметь улучшенную отделку по единому стандарту, который утвержден постановлением правительства Москвы. Применение качественных и современных материалов позволит комфортно жить в такой квартире и без дополнительного ремонта.

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