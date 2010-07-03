Семь советских кинотеатров реконструируют в Москве до конца года

Фото: пресс-служба ADG group/проект реконструкции кинотеатра "Ангара"
Не менее семи зданий советских кинотеатров, которые были построены в период с 1938 по 1988 год, реконструируют в Москве до конца 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании ADG group.
Первый кинотеатр планируется открыть уже этой весной, им станет "Ангара". За ним следуют "Орбита", "Рассвет", "Нева", "Эльбрус", "Высота", "Марс". Всего в проект реконструкции входит 39 советских кинотеатров
Отмечается, что бывшие советские кинотеатры должны стать многофункциональными центрами с показом кино, общепитом и другими функциями. Одним из арендаторов новых центров станет южнокорейская сеть кинотеатров CGV.
Ранее сообщалось о реконструкции кинотеатра "Великан". Здание кинотеатра было построено в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в него попала бомба.
Проект восстановления строения подготовило архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Архитекторы предлагают восстановить исторический фасад и сохранить конструктивный каркас здания. Проект предусматривает обустройство кинозала на 180 человек.
В фойе расположатся кафе и зимний сад, на крыше – смотровая площадка с амфитеатром и небольшой бар. Все этажи объединит многоуровневая галерея с площадками для коворкингов, воркшопов и выставок.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.