Семь советских кинотеатров реконструируют в Москве до конца года

Фото: пресс-служба ADG group/проект реконструкции кинотеатра "Ангара"

Не менее семи зданий советских кинотеатров, которые были построены в период с 1938 по 1988 год, реконструируют в Москве до конца 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании ADG group.

Первый кинотеатр планируется открыть уже этой весной, им станет "Ангара". За ним следуют "Орбита", "Рассвет", "Нева", "Эльбрус", "Высота", "Марс". Всего в проект реконструкции входит 39 советских кинотеатров

Отмечается, что бывшие советские кинотеатры должны стать многофункциональными центрами с показом кино, общепитом и другими функциями. Одним из арендаторов новых центров станет южнокорейская сеть кинотеатров CGV.

Ранее сообщалось о реконструкции кинотеатра "Великан". Здание кинотеатра было построено в 1930-е годы. Во время Великой Отечественной войны в него попала бомба.

Проект восстановления строения подготовило архитектурное бюро Kleinewelt Architekten. Архитекторы предлагают восстановить исторический фасад и сохранить конструктивный каркас здания. Проект предусматривает обустройство кинозала на 180 человек.

В фойе расположатся кафе и зимний сад, на крыше – смотровая площадка с амфитеатром и небольшой бар. Все этажи объединит многоуровневая галерея с площадками для коворкингов, воркшопов и выставок.