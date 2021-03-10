Склад с круглой башней отремонтируют на ВДНХ

Фото: Агентство "Москва"/Юлия Иванко
На ВДНХ отремонтируют складское помещение, которое находится по адресу проспект Мира, дом 119, строение 251. Проект работ уже согласован Мосгосэкспертизой.
Как рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева, в ходе работ специалисты обновят фасад, демонтируют поздние металлические пристройки, заменят участки стен тамбуров, а также расчистят поверхности фасада от поздних слоев краски и штукатурки.
"Помимо этого, будут обновлены декоративные элементы, произведена окраска кирпичной поверхности и облицовка тамбура. Также установят металлические утепленные двери и ворота, заменят все окна на аналоги из деревянных профилей с двухкамерным стеклопакетом. Дополнительно специалистами будет произведен ремонт кровли и устройство снегозадержателей по периметру", – приводятся слова Яковлевой на портале мэра и правительства Москвы.
В материале говорится, что одноэтажная складская постройка на территории ВДНХ была построена в 1950-х годах. Здание имеет прямоугольную форму с пристройкой в виде круглой башни. Внутри будет храниться выставочное оборудование.
Ранее сообщалось, что историческое здание отремонтируют на Остоженке. В рамках реставрации специалисты модернизируют системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
В построенном по проекту архитектора Александра Иванова доме на Остоженке жили многие ученые, деятели культуры и искусства, в том числе инженер Владимир Шухов, ученый и основоположник отечественной экспериментальной биологии Николай Кольцов и другие.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: