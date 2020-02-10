Салют в честь годовщины освобождения Будапешта состоится 13 февраля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Салют в честь 75-летней годовщины освобождения венгерской столицы от немецко-фашистских войск состоится в Москве 13 февраля. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Красочный салют запустит гвардейский дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Столица Венгрии была освобождена 13 февраля 1945 года в ходе Будапештской стратегической наступательной операции, которая длилась 108 дней.

В 2020 году Москва отсалютует в ознаменование освобождения Братиславы (4 апреля), Вены (13 апреля), Берлина (2 мая) и Праги (9 мая). В честь освобождения Варшавы салют прогремел 17 января.

В прошлом году состоялись салюты в честь освобождения Одессы (10 апреля), Севастополя (10 мая), Минска (3 июля), Вильнюса (13 июля), Кишинева (24 августа), Бухареста (31 августа), Таллина (22 сентября), Риги (13 октября), Белграда (20 октября).

