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13:33

День зимних видов спорта открыт в Парке Горького

город парки спорт

13:33

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День зимних видов спорта проходит в Парке Горького

В Парке Горького 10 февраля проходит ежегодный День зимних видов спорта. Мероприятие посвящено Олимпиадам в российском Сочи и южнокорейском Пхенчхане, сообщает телеканал Москва 24.

Как уточняет РИА Новости, в открытии праздника принял участие Олимпийского комитета России Станислав Поздняков. Он напомнил об успехе спортсменов из РФ в Сочи на играх пятилетней давности.

"Это наша общая победа, которую не стыдно вспоминать пять лет спустя. Не обошли стороной и Игры в Пхенчхане, где наши возможности были искусственно ограничены, но мы победили, поставив жирную точку успехом в хоккейном турнире", – отметил руководитель ОКР.

Участниками мероприятия стали призеры и победители Олимпийских игр не только 2016 и 2018 годов, но и более ранних. В программу вошли турнир по керлингу, мастер-классы по фигурному катанию, биатлону, бобслею, хоккею и лыжным гонкам.

Кроме того, на набережной открыт специальный павильон, где представлены стенды основных зимних видов спорта.

Ранее сообщалось, что в Парке Горького впервые пройдет фестиваль "Московские молнии". Любой желающий сможет попробовать себя в роли конькобежца.

город парки спорт

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