Согласован проект дома на 156 квартир в ЮЗАО по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Жилой дом на 156 квартир с подземной автостоянкой построят по программе реновации на юго-западе столицы в районе Коньково, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Москомэкспертизы.

"Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта "Жилой дом с подземной автостоянкой" по адресу: микрорайон 6, корпус 3, район Коньково, Юго-Западный административный округ Москвы", – говорится в сообщении.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, площадь здания составит более 14 тысяч квадратных метров.

"На территории будут созданы тротуары, спортивные и детские площадки, зоны отдыха. Дополнительно проведут работы по озеленению: высадят кустарники и разобьют газоны", – приводятся в сообщении слова Леонова.

В пресс-службе отметили, что на первом этаже расположатся тамбуры, вестибюль, помещения охраны и консьержа, колясочная, мусорокамера, технические и служебные зоны.

Снаружи дом облицуют керамогранитными плитами, а ниши под кондиционеры закроют декоративными металлическими решетками.

Ранее сообщалось о том, что по программе реновации будет возведен дом на 90 квартир в районе Черемушки. Общая площадь жилплощади составит более 5 тысяч квадратных метров.

Программа реновации – это самый масштабный инфраструктурный проект в истории столицы. Правительство Москвы утвердило ее 1 августа 2017 года. Проект позволит получить новое комфортное жилье более чем одному миллиону москвичей.

В марте 2019 года Сергей Собянин объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По словам мэра, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктура.

