МЦК и железную дорогу полностью интегрируют до конца 2019 года

Столичные власти планируют до конца текущего года полностью завершить интеграцию радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК), сообщили в Стройкомплексе со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.
"В этом году мы совместно с РЖД планируем открыть для пассажиров обновленную платформу Северянин на Ярославском направлении, а также платформу НАТИ на Ленинградском направлении", – цитирует текст сообщения Агентство "Москва".
Как отмечается, платформы на этих станциях будут максимально приближены к станциям МЦК.
"Таким образом, завершится интеграция кольца и железнодорожных магистралей", – приводятся в сообщении слова Хуснуллина.
По его словам, интеграция железных дорог и МЦК обеспечит пассажирам комфортную пересадку с одного транспорта на другой, а также сократит время в пути.
Ранее в четверг Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров открыли новый остановочный пункт Карачарово Горьковского направления МЖД. Мэр отметил, что открытие станции является важным этапом формирования нового транспортного узла.
Это один из этапов создания транспортно-пересадочного узла "Рязанская", который расположен на стыке Рязанского проспекта с Нижегородской улицей.
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