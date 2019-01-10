Команда КВН выступит на фестивале "Путешествие в Рождество"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

На площади Революции 11 января в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" пройдет представление команды КВН "Будем дружить семьями". Начало выступления – 16:00, сообщили порталу Москва 24 в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

"Будем дружить семьями" – полуфиналисты высшей лиги КВН, обладатели Малого КиВиНа. Главные игроки коллектива – "молодожены" Юлия Никитина и Станислав Скворцов, "семья с опытом" – Анастасия Смирнова и Руслан Новиков и влюбленные друг в друга и смех – Анна Медведева и Андрей Бородин. Москвичей приглашают погрузиться в атмосферу семейного юмора и призывают "научиться сглаживать доброй шуткой любые шероховатости в отношениях", – сообщили в оргкомитете.

Фестиваль "Путешествие в Рождество" стартовал в столице 14 декабря и продлится до 13 января. На протяжении месяца на 78 площадках по всей Москве гостей ждут ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей. 11, 12 и 13 января в рамках фестиваля на катке в центре столицы выступят олимпийские чемпионы по фигурному катанию. На лед выйдут Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.

Ранее сообщалось, что в новогодних гуляниях в Москве приняли участие 12,6 миллиона москвичей и гостей столицы. 10,6 миллиона посетили мероприятия, которые организовали на улицах и в парках. Более одного миллиона детей посетили новогодние елки. Столько же жителей столицы и туристов побывали в городских учреждениях культуры.

