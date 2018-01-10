Фото: портал мэра и правительства Москвы
С приходом нового года в центрах "Мои Документы" расширился перечень госуслуг. Так, с 9 января 2018 года там осуществляется прием документов и заявлений на назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка.
Право на получение выплаты осуществляется только в том случае, если ребенок был рожден или усыновлен после 1 января 2018 года. Кроме того, он должен являться гражданином России, а размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума (в 2018 году эта сумма составляет 28 113 рублей).
Заявление на предоставление данной выплаты могут подать родители ребенка или его опекуны, а также их представители, имеющие постоянную регистрацию в Москве. Заявление на предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением второго ребенка может подать лицо, получившее или получающее государственный сертификат на материнский капитал.
В случае возникновения вопросов специалисты центра проконсультируют родителей и сориентируют по порядку приема документов, необходимых для получения выплаты.
С окончанием новогодних праздников центры госуслуг "Мои Документы" вернулись к полноценному режиму работы – ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерывов и выходных.
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