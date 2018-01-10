Новогодние праздники в Москве прошли без аварий и происшествий

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко
Новогодние праздники в столице прошли без аварий и происшествий. Об этом на заседании президиума правительства Москвы сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, главной задачей коммунальных служб в новогодние каникулы было недопущение обледенения тротуаров и проезжей части. Всего для уборки города было задействовано 11 тысяч единиц специализированной дорожно-уборочной техники. Ручную уборку проводили 4,2 тысячи кровельных бригад и 29 тысяч дворников. В среднем на уборку города ежедневно выходили 46–47 тысяч человек.
Вывоз, переработку и утилизацию твердых коммунальных отходов в праздничные дни проводили в плановом режиме. За эти дни вывезли 79,1 тысячи тонн мусора. Это примерно на 20 процентов больше обычного уровня. Особое внимание уделяли вывозу мусора с рождественских ярмарок, объектов торговли и мест массовых мероприятий.
По словам заммэра, для безопасности в местах массовых гуляний использовали 180 автомобилей и 40 эвакуаторов.
В праздничные дни Москва была украшена 3925 световыми декоративными конструкциями (арки, тоннели, цифры "2018", символы театра) и 266 новогодними елями.
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