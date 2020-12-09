Москва онлайн покажет церемонию открытия мемориальной доски в честь Юрия Лужкова

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

10 декабря состоится церемония открытия мемориальной доски в честь Юрия Лужкова. Она будет установлена на доме, где жил политик, – на 3-й Тверской-Ямской улице.

Участие в мероприятии примут представители власти, родные и близкие Юрия Михайловича.

Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.

Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром Москвы вышел 6 июня 1992 года. Он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. Лужков управлял столицей 18 лет.

Смотрите трансляцию 10 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.