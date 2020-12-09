Москва онлайн покажет церемонию открытия мемориальной доски в честь Юрия Лужкова

16:18
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
10 декабря состоится церемония открытия мемориальной доски в честь Юрия Лужкова. Она будет установлена на доме, где жил политик, – на 3-й Тверской-Ямской улице.
Участие в мероприятии примут представители власти, родные и близкие Юрия Михайловича.
Авторами мемориальной доски стали скульптор, заслуженный художник России, член-корреспондент Российской академии художеств Игорь Бурганов и заслуженный архитектор России, академик Российской академии художеств Игорь Воскресенский.
Юрий Лужков скончался 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище. Указ Бориса Ельцина о назначении Лужкова мэром Москвы вышел 6 июня 1992 года. Он избирался мэром в июне 1996 года, декабре 1999 года и декабре 2003 года. Лужков управлял столицей 18 лет.
Смотрите трансляцию 10 декабря в 13:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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