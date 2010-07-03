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02:20

Движение трамваев приостановят на востоке Москвы

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График движения трамваев изменится из-за ремонта путей на востоке столицы в районе улицы 3-я Владимирская.

Как сообщили в пресс-службе "Мосгортранса", в выходные, 9-10 ноября, трамваи не будут ходить от района Новогиреево до проспекта Буденного.

Уточняется, что вместо трамваев будут запущены автобусы №036 и №037 – от платформы "Новогиреево" до метро "Семеновская" и "Авиамоторная".

Трамваи №36 и №37 будет следовать по временной схеме – от улицы 16-я Парковая и Каланчевская до метро "Авиамоторная", а №43 – от Московского центрального кольца "Угрешская" через до проезда Энтузиастов.

Ранее стало известно, что 12 километров трамвайных путей проложат от Калужского шоссе до Троицка в ТиНАО в составе проектируемой дороги от поселка Газопровод до Бутова.

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