Ольга Мельникова отметила слаженность усилий Мосгордумы и мэрии в борьбе с пандемией

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Депутат Московской городской думы Ольга Мельникова заявила, что парламентарии совместно с правительством столицы работают в тесном контакте против распространения коронавирусной инфекции, сообщает Агентство "Москва".

"Указы мэра – это то, что регламентирует различные меры в данной эпидемической обстановке. Работа над ними ведется регулярно, в том числе и при участии депутатов Мосгордумы. Эти документы регламентируют как санитарно-защитные меры, так и помощь населению и предпринимателям", – пояснила она.

Депутат также отметила важность федеральных законов, отражающих меры поддержки во время пандемии. Мельникова считает, что в решении многих сложных организационных вопросов Россия проявила оперативность, а столица, по ее мнению, находится в числе лидеров по успешному преодолению первой волны коронавируса.

"Пандемия заставила резко увеличить бюджет для социальной поддержки москвичей и системы здравоохранения. На систему медицинской помощи идет колоссальное количество средств. Также более 2 миллионов горожан получили прямые выплаты объемом 13,8 миллиарда рублей", – отметила депутат.

Она также напомнила, что сейчас получить поддержку не составит труда, так как процесс максимально упрощен. Москвичи старше 65 лет могут заказать на дом продукты, лекарства, корма для домашних животных и другие предметы. Те, кто находится на даче, могут заказать дрова.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала о порядке поддержки организаций столицы со стороны городских властей. По словам депутата, предложение Сергея Собянина продлить меры поддержки на 2021 год является актуальным.