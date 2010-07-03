Москва примет международный этап программы для IT-специалистов

09 октября, 19:41
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москва примет международный этап программы для молодых IT-специалистов – Urban.Tech Moscow 2019 – с 26 октября по 10 ноября. В нем примут участие представители Латвии, Армении, Белоруссии, Израиля, Казахстана и Чехии, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как отметил глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, хотя Москва занимает высокие позиции в инновационных рейтингах, в столице продолжают активно развивать цифровую инфраструктуру. "Чтобы собрать передовые решения задач, стоящих перед Москвой, проводится международный тур программы Urban.Tech Moscow", – пояснил руководитель ведомства. По его словам, цель городских властей – "вовлечь в создание комфортной среды для жителей Москвы как можно больше высококлассных экспертов из сферы ИТ".
В международном туре Urban.Tech Moscow 2019 будут участвовать разработчики, дизайнеры, а также маркетологи, менеджеры и аналитики. Победители смогут посетить объекты инновационной инфраструктуры Москвы во время роуд-шоу.
Как рассказали в департаменте предпринимательства и инновационного развития, Urban.Tech Moscow станет для молодых IT-специалистов подготовкой к конкурсу на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". В рамках программы в столице проведут 15 отраслевых мероприятий, в рамках которых специалисты смогут сформировать команду и доработать свои проекты. Командам предложено создать цифровой продукт по одному из пяти направлений. Это – умный город, искусственный интеллект, финансы, системы управления и маркетплейсы.
Ранее сообщалось, что Москва стала участницей всемирного IT-конгресса в Ереване. По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, город представил свыше 100 перспективных разработок. На сегодняшний день IT-компании города экспортируют свои продукты более чем в 140 стран и обеспечивают работой полмиллиона человек.
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