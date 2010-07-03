"Рязанский камамбер" и "Тыквонад". Что попробовать на фестивале "Золотая осень"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

"Рязанский камамбер", "Тыквонад" и другие необычные десерты и продукты смогут попробовать гости гастрономического фестиваля "Золотая осень", который продлится в столице до 13 октября. Об этом сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

В шале Дальнего Востока на Красной площади можно купить шесть сортов меда, кедровые орешки, натуральные сиропы из клюквы, брусники, облепихи, шиповника и малины, ягоды амурского бархата и лимонника, а также дальневосточный гастрономический специалитет – папоротник "Орляк".

Также на этой площадке можно приобрести знаменитые на весь мир орловские яблоки, свежее вологодское масло и другие молочные продукты, кебабы из дагестанской баранины и сибирские рыбные копчености.

В шале Тамбовской области можно попробовать пичаевскую тыкву с мясом, тамбовский окорок с соусом из лесных ягод, тыквенный суп с ревенем и корицей и нелепуху с солеными огурцами. На десерт предложат мичуринские яблоки, запеченные с медом, клюквой и орехами и смородиновый взвар.

В шале Карелии предлагают пирожки – "калитки" с картофелем и пшенкой, а также сливочную уху Лохикейто из лосося и форели. Татарская кухня представлена эчпочмаком с курицей, пловом, мантами с говядиной и тыквой. Запить это можно айраном или казан-чаем с молоком и специями. В шале Магаданских морепродуктов — шашлычки из филе гребешка, бургеры с лососем и крабом, сэндвичи с олюторской сельдью, жюльен из мидий Грея. В шале Мордовской кухни предложат солянку с говяжьими легкими и щи в хлебном каравае.

На площади Революции можно найти необычные фермерские сыры. К примеру, в шале "Святозерские сыры" можно купить сыр "Рязанский трюфель". Также можно попробовать сырные пирамидки "Черный лес" или "Рязанский камамбер".

Сыроварня "Булле" из Тульской области предлагает свой авторский выдержанный сыр "Булле", твердый козий сыр и сыр с белой плесенью "Париж", а также мягкие сыры шанклиш и бюш-де-шевр.

Желающие попробовать десерты смогут купить "Тыквонад" и "Тыквейн". Это концентрированные тыквенные сиропы для приготовления полезных прохладительных и горячих напитков, сладостей и выпечки.

Предложат свое меню и окружные площадки. На трех из них (улица Городецкая, улица Святоозерская и Ореховый бульвар) гостям предлагают копченую рыбу из северных регионов России. На Профсоюзной улице можно найти самый большой выбор продуктов на основе козьего сыра.

Любителям мясных блюд стоит посетить площадку на бульваре Дмитрия Донского. В меню этой площадки – жареные свиные ребрышки, маринованные в кефире, и бургеры со свежими овощами и говядиной.

На фестивале "Золотая осень" с 7 по 11 октября пройдет более 130 концертов и спектаклей. Больше всего выступлений творческих коллективов ждет гостей на Красной площади.

Полный список мероприятий с адресами проведения опубликован на

сайте "Московских сезонов". Участие во всех событиях "Золотой осени" бесплатное.

