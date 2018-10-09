Памятник строителям Москвы планируют установить в центре города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

До конца 2019 года в центре столицы, на пересечении улицы Большая Никитская дом 7-Б и Кисловского переулка, планируют возвести памятник строителям Москвы, пишет Агентство "Москва".

"28 заявок поступило на конкурс на концептуальное решение монументально-скульптурной композиции "Строителям Москвы". Автор, чья работа займет первое место, будет участвовать в дальнейшей реализации проекта", – сказали в пресс-службе департамента градостроительной политики столицы.

Конкурс проводит Союз московских архитекторов при поддержке Фонда ветеранов строителей Москвы.

По словам главы департамента Сергея Левкина, работы, которые заявили на конкурс, можно будет увидеть с 14 ноября в Центральном Доме архитектора. Победитель будет определен 22 ноября экспертным жюри.

"Авторы концепций помимо объемно-планировочных решений самого объекта, должны были проработать вопрос планирования прилегающих территорий для проведения публичных мероприятий и отдыха горожан и гостей столицы", – отметил Левкин.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться еще один памятник Шаляпину.

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