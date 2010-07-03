Вылетная магистраль появится на юго-востоке Москвы

Фото: stroi.mos.ru

Вылетную магистраль построят на юго-востоке столицы. Об этом сообщил комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.

Она пройдет от Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки МКАД – Бесединское шоссе и станет дублером Люблинской улицы.

Длина магистрали составит 15 километров. На ней будет по три полосы для движения в каждом направлении.

Отмечается, что магистраль протянется через промзону "Южный порт". Строительство могут начать уже в 2019 году.

Ранее стало известно, что к 2023 году планируют закончить строительство трассы Солнцево – Бутово – Видное с ее продлением до деревни Потапово.