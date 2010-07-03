В четырех округах Москвы осенью изменится схема движения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение ограничат на нескольких улицах в четырех округах столицы. Это необходимо для проведения ремонтных и строительных работ, а также для прокладки инженерных коммуникаций, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В частности, с 10 сентября по 15 ноября на северо-востоке столицы для проезда будет недоступна одна полоса на 3-й Мытищинской улице – от ее пересечения с Новоалексеевской улицей до дома № 16, строения 60. Для удобства водителей на этом участке организуют дополнительную полосу, временно ликвидировав парковочное пространство.

Фото: "Московсский транспорт"



С 10 сентября по 10 октября на западе столицы будут проходить работы по прокладке инженерных коммуникаций. В связи с этим частично ограничат проезд по одной полосе на Винницкой улице – в районе дома № 88/4, строения 1, по Мосфильмовской улице.

Фото: "Московсский транспорт"



На Третьем транспортном кольце из-за ремонта ограничат движение на двух участках: в районе пересечения с Большой Тульской (поэтапно на одной полосе) и на съезде с Большой Тульской на ТТК в сторону Даниловской набережной (по одной полосе частично). Ограничения будут действовать с 10 сентября по 25 декабря.

Фото: "Московсский транспорт"



Кроме того, в связи с работами на инженерных сетях по 28 сентября в ЮАО будут перекрывать до двух полос на Ясеневой улице у дома № 23.

Фото: "Московсский транспорт"



В ЮВАО по 30 ноября в круглосуточном режиме перекрыта улица Пруд-Ключики – на участке между домом № 5 и домом № 12а. До конца осени там проводятся строительные работы.

Фото: "Московсский транспорт"



Ранее сообщалось, что движение на нескольких улицах в центре Москвы ограничат в субботу, 14 сентября, в связи с проведением благотворительного велозаезда "ТеатРалли". Так, с 10:00 до 13:00 нельзя будет проехать по участку Каретного ряда, по Петровке, Страстному, Рождественскому и Сретенскому бульварам. Также для автомобилистов будет недоступен разворот на Тургеневскую площадь.