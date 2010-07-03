Лекции и мастер-классы. Куда сходить в рамках "Здоровой Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

С утра и до позднего вечера около 13 павильонов "Здоровая Москва", расположенных в городских парках и зонах отдыха, проходит множество разнообразных мероприятий. Для всех желающих подготовлены увлекательные мастер-классы, лекции о здоровом образе жизни и профилактике заболеваний, уроки спортивных единоборств, танцы и многое другое.

Парк "Отрадное" приглашает на консультации к психологу. Тема встречи – "Как разговаривать с детьми о сексе". Мероприятие пройдет 10 сентября с 16:00 до 18:00. После лекции гостей ждут зажигательные танцы в рамках проекта ZumbaClass.ru.

В этот же день всех желающих приглашают на занятия по фитнесу к тренеру Роману Ярославцеву, которые пройдут в парке "Печатники". После окончания тренировки пройдет лекция на тему "Общение и конфликты".

Любителей тайского бокса ждут на занятиях с Андреем Романовым, а затем с 18:00 до 19:00 – на занятиях по суставной гимнастике. На площади Юности в Зеленограде горожан ждут на лекции "Навыки конструктивного общения" и на занятиях по кобудо школы карате "Седокан". А в ландшафтном парке "Митино" состоится динамичная растяжка Just Gym.

В среду, 11 сентября, с 07:00 до 10:00 в парке пройдут спортивные игры и лекция "Какого цвета Ваша диета" Клуба здорового образа жизни. С 09:30 до 10:00 Alex Fitness проведет тренировку Belly Dance, а в 11:30 можно будет поучаствовать в танцевальной программе соло-латина школы танцев "Притяжение".

С 12:30 до 14:30 состоится лекция "Основы, составляющие ЗОЖ: физическая активность" Анны Базолиной. А в 19:00 пройдет лекция "Идем в садик и школу без проблем!", читать ее будет кандидат медицинских наук, врач-педиатр Анна Левадная. В четверг, 12 сентября, с 19:00 до 20:00 состоится лекция "Все, что нужно знать о счастье" с Андреем Курпатовым.

В 13 парках и зонах отдыха недалеко от павильонов "Здоровая Москва" ежедневно с 16:00 до 18:00 проходят консультации психологов, посвященные различным темах. А после лекции любой желающий может подойти и задать интересующий его вопрос тет-а-тет. С актуальным расписанием занятий можно ознакомиться на сайте.

Кроме того, в павильонах "Здоровая Москва" ежедневно можно получить консультации врачей, пройти диспансеризацию и целый ряд диагностических исследований. Более 40 павильонов работают в различных парках и зонах отдыха столицы с 26 июня.

