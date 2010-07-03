Московские электробусы вышли на 14-й маршрут

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пресс-службе ГУП "Мосгортранс" сообщили, что число маршрутов электробусов в столице выросло до 14, передает Агентство "Москва".
"Инновационный транспорт курсирует от железнодорожной платформы "Северянин" до Электрозаводского моста. Таким образом, число маршрутов, где работают электробусы, достигло 14", – говорится в сообщении.
Там также отмечается, что парк филиала "Северо-восточный" на улице Бочкова полностью перешел на обслуживание транспортом нового поколения.
Всего в настоящий момент на линиях курсирует более 200 электрических автобусов. Они задействованы на западе, востоке, севере, северо-востоке и в центре города. С начала работы в сентябре 2018 года они перевезли уже более 11 миллионов пассажиров.
Ожидается, что к концу года в столице будет насчитываться 300 единиц инновационного транспорта на 17 маршрутах.
Ранее московский электробус стал лауреатом в специальной номинации ежегодной премии "Автомобиль года в России". Экологически чистые автобусы признали лучшими в классе пассажирского транспорта.
Электробус вмещает 85 пассажиров, имеет 30 мест для сидения. Салон оснащен системами спутниковой навигации, климат-контроля, а также USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi и информационными медиаэкранами.
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