Арт-объекты Тадаси Каваматы могут появиться во всех зданиях ГМИИ имени Пушкина

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей

Выставка японского художника Тадаси Каваматы под названием "На птичьих правах" будет проходить в Москве до 28 октября.

Инсталляции знаменитого художника могут появиться во всех зданиях Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, передает ТАСС. На это очень надеется директор музея Марина Лошак.

"Мы мечтаем каким-то образом вместе с Тадаси соединить все 29 зданий нашего музейного комплекса", – заявила Лошак.

По словам куратора выставки Александры Даниловой, арт-объекты в виде "гнезд" и "хижин" отражают близкую художнику тему миграции и передвижения.

Последние 10 лет Кавамата живет в Европе и много путешествует, презентуя свои работы по всему миру. Себя Тадаси Кавамата называет уличным художником.

Одной из самых известных его работ стала инсталляция в Париже – "Хижины на дереве" на Вандомской колонне и окрестных домах.