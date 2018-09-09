Арт-объекты Тадаси Каваматы могут появиться во всех зданиях ГМИИ имени Пушкина

Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
Выставка японского художника Тадаси Каваматы под названием "На птичьих правах" будет проходить в Москве до 28 октября.
Инсталляции знаменитого художника могут появиться во всех зданиях Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, передает ТАСС. На это очень надеется директор музея Марина Лошак.
"Мы мечтаем каким-то образом вместе с Тадаси соединить все 29 зданий нашего музейного комплекса", – заявила Лошак.
По словам куратора выставки Александры Даниловой, арт-объекты в виде "гнезд" и "хижин" отражают близкую художнику тему миграции и передвижения.
Последние 10 лет Кавамата живет в Европе и много путешествует, презентуя свои работы по всему миру. Себя Тадаси Кавамата называет уличным художником.
Одной из самых известных его работ стала инсталляция в Париже – "Хижины на дереве" на Вандомской колонне и окрестных домах.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: