Москва онлайн покажет парад колесниц Ратха-ятра в рамках фестиваля "День Индии"

Фото: ТАСС/Zuma

12 августа зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть парад колесниц Ратха-ятра в рамках фестиваля "День Индии". Корреспондент Анна Луговская расскажет о мероприятии, покажет самые интересные локации и пообщается с гостями.

100 танцоров в праздничных национальных костюмах провезут большую колесницу, украшенную цветами и тканями. С колесницы гостям будут раздавать свежие экзотические фрукты. Шествие будет сопровождаться ритмичными звуками барабанов, традиционными танцами и песнями.

Смотрите прямую трансляцию 12 августа в 13:40 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.