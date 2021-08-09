Научно-деловой центр появится в Хорошевском районе Москвы

Фото: Москомархитектура

В промзоне Хорошевского района Москвы появится научно-деловой центр. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура.

В сообщении ведомства указано, что комплекс высотой 11 этажей разместят по адресу: 3-я Магистральная улица, дом 10, строение 1. Здание будет в стиле хай-тек с большим стеклянным атриумом на первом этаже. На центральной площади установят скульптуру в виде двух вращающихся эллипсов.

"В оформлении фасадов будет использоваться большеформатное остекление и вставки из стемалита, округлость строения подчеркнут гнутые ламели. В наружном торце каждой ламели установят свето-динамическую подсветку", – пояснил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

Ранее стало известно, что детский сад с бассейном построят в поселении Мосрентген. Помещение дошкольного учреждения дополнят раздевалками, буфетом, игровыми комнатами и специализированными залами для занятий музыкой и спортом.