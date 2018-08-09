Памятник белым медведям установят в Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Монумент "Белые медведи" появится в столичном районе Северное Медведково до конца 2020 года. Документ об установке памятника подписал Сергей Собянин.

Как сообщает Агентство "Москва", монументально-декоративную композицию установят в сквере 50-летия ВЛКСМ. За содержание памятника будет отвечать префектура Северо-Восточного округа столицы.

Ранее стало известно, что в Москве установят памятник заслуженному тренеру СССР Анатолию Тарасову. Монумент появится у станции метро "ЦСКА" в декабре. Открытие приурочат к столетию Анатолия Тарасова, который родился 10 декабря 1918 года.