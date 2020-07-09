Дом 1932 года постройки отремонтируют в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Многоквартирный жилой дом на улице Земляной Вал приведут в порядок в ходе капитального ремонта. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В Москве реализуется программа по капитальному ремонту многоквартирных домов. Она способствует улучшению качества жизни москвичей: каждый новый проект капитального ремонта существенно повышает уровень комфорта и безопасности в домах", – рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Здание было построено в 1932 году по проекту архитектора И. К. Сергеева. Проект реконструкции уже согласован. В числе запланированных работ – восстановление фасада, цоколя, карнизов, оконных откосов и стен наружных лифтов.

В самих подъездах покрасят стены, обновят штукатурный слой, а также заменят пол на лестничных клетках и в тамбурах. Помещения общего пользования оборудуют новыми дверными блоками.

Проект реконструкции также подразумевает обновление инженерных систем. Обновления ждут комплексны электроснабжения, отопления, водоотведения и водоснабжения.

Ранее в Москомэкспертизе согласовали проект капитального ремонта жилого дома, построенного в 1901 году. Здание находится на Страстном бульваре и входит в ансамбль доходных домов князя Горчакова.

Работы по капитальному ремонту в Москве начали возобновлять с 6 июля. Подрядные организации уже приступили к подготовке объектов после временного простоя.

