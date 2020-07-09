Человек в церковной рясе освятил затор на МКАД

Мужчина в церковной рясе освятил затор на МКАД, передает телеканал Москва 24.

Мужчину подвесили к транспортному сооружению с помощью крюка и страховки. Действовал он при помощи своего коллеги.

Официальных комментариев от РПЦ пока не было. В полиции заявили, что к ним по этому поводу никакая информация пока не поступала.

В феврале сообщалось, что священник во время церковного обряда облил прихожан святой водой из шланга. Позднее в РПЦ сообщили, что ничего плохого в таком способе не видят.

