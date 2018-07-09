В столице появилось новое здание посольства Швейцарии

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В Басманном районе столицы закончилось строительство нового здания посольства Швейцарии. Об этом передает портал мэра и правительства Москвы.

Новое здание появилось на территории действующего швейцарского посольства по адресу: переулок Огородная слобода, дом 2/5.

"Все нарушения благополучно устранены, и застройщик готовит документы для ввода сооружения в эксплуатацию. Планируемый срок сдачи объекта – третий квартал этого года", – рассказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Площадь нового трехэтажного здания составила 6,2 тысяч квадратных метров.

Ранее в Замоскворецком районе столицы завершилось обновление фасадов театрального музея имени Бахрушина. Работы по реставрации длились в течение двух лет.