В Экспоцентре состоится выставка-форум CSTB. Telecom&Media 2021

16:56
Фото: Павел Бакаев
С 15 по 18 июня в Экспоцентре пройдет выставка-форум CSTB. Telecom&Media 2021. Мероприятие будет посвящено обзору тенденций телеком- и медиаиндустрии, а также особенностям производства и доставки контента. Выставка пройдет в рамках Российской недели высоких технологий.
Ежедневно на форуме будут проходить деловые сессии, на каждой из которых специалисты расскажут о своем видении развития медиатехнологий в России. Откроет ежегодное мероприятие пленарная сессия – "Цифровая трансформация медиаотрасли. Промежуточные итоги". Модератором выступит директор по взаимодействию с индустрией в подразделении медиасервисов "Яндекс" Ксения Болецкая.
Также в пленарке примут участие замминистра Минцифры РФ Бэлла Черкесова и замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин. Эксперты обсудят стратегии операторов и медиахолдингов в новой цифровой реальности, единую систему медиаизмерений, а также меры поддержки российских аудиовизуальных сервисов.
В ходе сессии "ОТТ и видеосервисы" участники поговорят о жизни вне экосистем, последствиях локализации Netflix, возможности сохранения роста отрасли онлайн-кинотеатров после пандемии. Кроме того, спикеры расскажут о прокате контента в видеохостингах и влиянии YouTube и TikTok на традиционные медиа.
Узнать о тенденциях развития 5G-технологий можно будет на сессии "Форматы сверхвысокой четкости в эпоху 5G", которая пройдет под модераторством ведущего менеджера Huawei в России Александра Черняева.
Во второй день форума его участники расскажут о перспективах развития рынка операторов мультисервисных сетей, о рынке платного телевидения и о российском кино.
А 17 июня на площадке Экспоцентра пройдет день бесплатных мастер-классов для создателей видеоконтента. Операторы, режиссеры, монтажеры и другие профессионалы своего дела дадут полезные уроки и раскроют секреты производства фильмов и видеороликов.
Узнать все подробности о выставке-форуме, а также зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте cstb.ru.
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