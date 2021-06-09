Москвичей призвали к осторожности из-за непогоды

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Жителей Москвы призвали быть осторожными на улицах в связи с непогодой.

"Возможны порывы ветра до 17 метров в секунду. Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили", – говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

В столице действует желтый уровень погодной опасности – предупреждение установлено до утра 10 июня.

Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 9 июня, в Москве пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Температура воздуха ожидается на уровне 19–21 градуса тепла.

Как ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, на текущей неделе в столице сохранится дождливая погода. Более того, ближайшие три дня для московского региона характерны град и грозы.