В период самоизоляции в Москве работало 4 тысячи ресторанов с выносной едой

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Порядка 4 тысяч московских ресторанов работали на вынос в период действия режима самоизоляции. Об этом заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, как передает ТАСС.

"На протяжении всего этого периода у нас [в Москве] работало порядка 19 тысяч продовольственных магазинов и около 4 тысяч ресторанов, которые работали на вынос", – заявил представитель мэрии.

С 1 июня, согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, в городе заработали непроводольственные магазины и некоторые организации сферы услуг. Кроме того, жителям города разрешили гулять.

Уже с 9 июня в столице приступили к следующему этапу снятия ограничений. Горожанам разрешили гулять без ограничений, были отменены цифровые пропуска и режим самоизоляции. Помимо этого, открылись парикмахерские и салоны красоты.

С 16 июня планируется открыть летние веранды ресторанов, а спустя неделю – стационарные заведения общепита. Помимо этого, откроются спортзалы и оздоровительные комплексы.

