Резерв лекарств для пациентов с COVID-19 в столице превышает 10 млн упаковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Резерв медикаментов для пациентов с новым коронавирусом был создан в городе, в нем сейчас насчитывается более 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.
"Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях", – сообщила Ракова. По ее словам, москвичей обеспечивают бесплатными лекарствами после назначения врача при посещении КТ-центров и при выезде медика на дом.
"Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок", – подчеркнула заместитель мэра Москвы.
Она добавила, что резерв создали на базе склада Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города. Для медицинских специалистов, непосредственно взаимодействующих с пациентами с COVID-19, действует спецпрограмма. В результате персонал получает профилактическую противовирусную терапию.
В России выявлено 485 253 случая COVID-19, вылечились 242 397 человек, скончалось 6 142.
Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса. Препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.
Еще 5 390 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: