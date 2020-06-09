Резерв лекарств для пациентов с COVID-19 в столице превышает 10 млн упаковок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Резерв медикаментов для пациентов с новым коронавирусом был создан в городе, в нем сейчас насчитывается более 10 миллионов упаковок 53 лекарственных препаратов. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает ТАСС.

"Городские медицинские организации, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, централизованно обеспечиваются всеми необходимыми препаратами. Кроме того, в полном объеме лекарства получают пациенты с ОРВИ и COVID-19, проходящие лечение в домашних условиях", – сообщила Ракова. По ее словам, москвичей обеспечивают бесплатными лекарствами после назначения врача при посещении КТ-центров и при выезде медика на дом.

"Для этих целей мы создали значительный запас антибактериальных, жаропонижающих и противовирусных препаратов в размере 10 миллионов упаковок", – подчеркнула заместитель мэра Москвы.

Она добавила, что резерв создали на базе склада Центра лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города. Для медицинских специалистов, непосредственно взаимодействующих с пациентами с COVID-19, действует спецпрограмма. В результате персонал получает профилактическую противовирусную терапию.

В России выявлено 485 253 случая COVID-19, вылечились 242 397 человек, скончалось 6 142.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ зарегистрировал еще один препарат для лечения коронавируса. Препарат назначается пациентам с тяжелым течением болезни, когда происходит воспалительная реакция организма на внедрение вируса, приводящая к повреждению тканей и органов дыхания.