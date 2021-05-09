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Город

09 мая, 22:00

Фейерверк в честь Дня Победы. Прямой эфир

город


Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве гремит с 16 точек. Пиротехнические и салютные установки разместились в парке Победы, Лианозовском и Измайловском парках, на Лужнецкой набережной, ВДНХ и других городских площадках.

Жители и гости столицы могут любоваться тысячами разноцветных мерцающих фигур и вспышек. Стрельбу ведут дивизионы министерства обороны РФ.

В этом году в шоу задействованы пироэлементы, изготовленные на основе баллиститных порохов. От них мало дыма при запуске и разрыве снарядов, а фейерверк получается особенно зрелищным, вспышки видны даже с большого расстояния.

В финале пиротехнического представления небо озарится цветами флага, для этого будет выпущено 1080 салютных зарядов.

В честь праздника выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий 70 видов, в числе которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор".

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