Фейерверк в честь Дня Победы. Прямой эфир

Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве гремит с 16 точек. Пиротехнические и салютные установки разместились в парке Победы, Лианозовском и Измайловском парках, на Лужнецкой набережной, ВДНХ и других городских площадках.

Жители и гости столицы могут любоваться тысячами разноцветных мерцающих фигур и вспышек. Стрельбу ведут дивизионы министерства обороны РФ.

В этом году в шоу задействованы пироэлементы, изготовленные на основе баллиститных порохов. От них мало дыма при запуске и разрыве снарядов, а фейерверк получается особенно зрелищным, вспышки видны даже с большого расстояния.

В финале пиротехнического представления небо озарится цветами флага, для этого будет выпущено 1080 салютных зарядов.

В честь праздника выпустят более 12 тысяч фейерверочных изделий 70 видов, в числе которых "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега", "Фиалка" и "Триколор".