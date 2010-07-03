Семейный велопарад в честь Дня Победы прошел в столице

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Московские семьи с детьми 9 мая приняли участие в велопараде, посвященном Дню Победы, который прошел на территории Дюссельдорфского парка в столице.

По словам участницы акции Ольги Кирилловой, акция проводится для того, чтобы напомнить о непростых днях войны.

"Это боль всей России, она в сердце каждого. Мы не можем ее забывать, мы должны воспитывать в наших детях уважительное отношение к этому событию и переносить это чувство из сердца в сердце, из души в душу, из поколения в поколение", – приводит слова Кирилловой ТАСС.

Протяженность дистанции семейного велопарада составила шесть километров. Родители и дети стартовали под музыку военных лет.

Каждому участнику вручили грамоту. Также для гостей мероприятия организовали конкурсы, концерт и беспроигрышную лотерею.

19 мая в столице пройдет весенний велофестиваль. Участники проедут по Садовому кольцу дважды – сначала утром на велогонке, а потом днем в заезде для всех желающих.

Старт будет расположен на проспекте Сахарова. Регистрация на утренний заезд на велогонку "Садовое кольцо" открыта. Днем все желающие смогут проехать большой колонной по Садовому кольцу, освобожденному от машин. Сбор начнется в 12:00, старт назначен на 13:00. Участником заезда может стать любой желающий старше 14 лет.

В Москве в 2019 году пройдут два велофестиваля и ночной велопарад. Велофестивали пройдут 19 мая и 15 сентября, ночной велопарад – 13 июля. В начале августа 2018 года в Москве прошел четвертый ночной велопарад, собравший рекордное число участников – более 30 тысяч. Участники преодолели дистанцию в 21 километр, скорость потока не превышала 15 километров в час.