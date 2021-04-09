Демонтаж новогодних конструкций завершили в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В пятницу, 9 апреля, в столице завершили демонтаж праздничных украшений. Специалисты убрали 3 743 световые конструкции, говорится в Telegram-канале комплекса городского хозяйства
"Световые тоннели, арки, светящиеся шары, навесные гирлянды, световые элементы на фонарях отправятся на специальные склады, где будут храниться до следующего Нового года", – рассказал заммэра Москвы Петр Бирюков.
Как уточняется, световые конструкции используются повторно из года в год. Специалисты почистят украшения, проверят их на предмет повреждений и при необходимости отремонтируют.
В этом году к Новому году и Рождеству на улицах столицы было размещено более 1,5 тысячи праздничных плакатов с поздравлениями. Всего было более четырех тысяч объемных декоративных конструкций. В новогодней иллюминации используется современное энергосберегающее оборудование, которое потребляет в десятки раз меньше электроэнергии и рассчитано на работу в любых погодных условиях.
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