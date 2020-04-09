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Москва 24

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Город

09 апреля, 23:35

Электрички Москва – Тверь будут следовать по графику будней 11-12 апреля

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 и 12 апреля пригородные поезда на участке Москва – Тверь (Конаково) будут курсировать по графику рабочих дней.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (МТППК).

"Это относится как к обычным электричкам (6000-е поезда), так и к скоростным "Ласточкам" (7000-е)", – говорится в сообщении.

Электрички на участке Тверь – Бологое (Торжок) и на отдаленных участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей проследуют по обычному расписанию.

Ранее стало известно, что пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 78 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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