Электрички Москва – Тверь будут следовать по графику будней 11-12 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

11 и 12 апреля пригородные поезда на участке Москва – Тверь (Конаково) будут курсировать по графику рабочих дней.

Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика АО "Московско-Тверская пригородная пассажирская компания" (МТППК).

"Это относится как к обычным электричкам (6000-е поезда), так и к скоростным "Ласточкам" (7000-е)", – говорится в сообщении.

Электрички на участке Тверь – Бологое (Торжок) и на отдаленных участках Тверской, Новгородской, Псковской и Ярославской областей проследуют по обычному расписанию.

Ранее стало известно, что пассажиропоток в столичном транспорте снизился на 78 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года.